Fête de la musique

Place de la Réunion Centre ville Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Mulhouse fête, elle aussi, la musique ou plutôt les musiques, à travers ce rendez-vous qui permet d’écouter aussi bien du gospel que de la musique afro-cubaine, du hip hop que du rock.

Mulhouse fête, elle aussi, la musique ou plutôt les musiques, à travers ce rendez-vous qui permet d’écouter aussi bien du gospel que de la musique afro-cubaine, du hip hop que du rock dans différents lieux de la ville.

Buvette et petite restauration sur tous les sites en partenariat avec les commerçants, centres sociaux ou encore les associations musicales présentes. 0 .

Place de la Réunion Centre ville Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 77 50 developpementculturel@mulhouse-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mulhouse also celebrates music, or rather music, through this event which allows you to listen to gospel as well as Afro-Cuban music, hip hop and rock.

L’événement Fête de la musique Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace