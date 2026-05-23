Palavas-les-Flots

FÊTE DE LA MUSIQUE

Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête de la Musique à Palavas-les-Flots le 21 juin 2026, avec des festivités débutant à partir de 15h30.

Animations musicales et déambulations organisées par l’association des commerçants les 2 Rives.

Gratuit .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE

Celebrate Fête de la Musique in Palavas-les-Flots on June 21, 2026, with festivities starting at 3:30pm.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34