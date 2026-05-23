FÊTE DE LA MUSIQUE Palavas-les-Flots
FÊTE DE LA MUSIQUE Palavas-les-Flots dimanche 21 juin 2026.
Palavas-les-Flots
FÊTE DE LA MUSIQUE
Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Célébrez la Fête de la Musique à Palavas-les-Flots le 21 juin 2026, avec des festivités débutant à partir de 15h30.
Animations musicales et déambulations organisées par l’association des commerçants les 2 Rives.
Gratuit .
Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE DE LA MUSIQUE
Celebrate Fête de la Musique in Palavas-les-Flots on June 21, 2026, with festivities starting at 3:30pm.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)
- L’ENFANT DU DÉSERT Palavas-les-Flots 27 mai 2026
- JUSTE UNE ILLUSION Palavas-les-Flots 27 mai 2026
- PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA 30E SAISON DES ARÈNES Palavas-les-Flots 29 mai 2026
- LA FEMME DE Palavas-les-Flots 29 mai 2026
- CANAL EN FÊTE Palavas-les-Flots 29 mai 2026