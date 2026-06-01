Fête de la musique Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes Dimanche 21 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le 21 juin, rejoignez-nous pour une journée festive, juste en face du quartier Baud Chardonnet ! Une programmation éclectique et bien d’autres surprises vous attendent pour faire danser tout le monde…

**LA FETE de la MUSIQUE sur les TERRASSES DU VERTUGADIN !**

Le 21 juin, les Terrasses du Vertugadin s’animent pour une journée pleine de vie.

Cet événement rassemble habitant·e·s et artistes pour fêter l’été dans une ambiance chaleureuse et familiale. Préparez-vous à danser, à chante mais surtout à partager de beaux moments !

**Au programme :**

* Des activités ludiques et créatives autour de la musique.

* Une programmation musicale riche et variée.

* Une boom des enfants pour que les petits (mais aussi les plus grands) se défoulent sur des tubes bien connus.

Un stand de restauration et une buvette vous permettront de vous restaurer dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous pour une journée inoubliable autour d’animations ludiques, musicales et créatives !

Venez nombreux et faites bouger les Terrasses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00.000+02:00

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02 99 84 16 20 https://www.rennespoleassociation.net/fete-de-la-musique

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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