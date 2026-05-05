OPEN AIR DE LA MUSIQUE 2026 / Bar La Piste, Bar la piste, Rennes

OPEN AIR DE LA MUSIQUE 2026 / Bar La Piste Dimanche 21 juin, 16h00 Bar la piste Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

☼ (Afro-pop)

Nouveau projet rennais à découvrir en live !

Le groupe nouvellement formé autour du chanteur Sénégalais Ismail Touré propose une AfroPop solaire dans laquelle se croisent percussions traditionnelles, synthés modernes et guitares Africaines.

Les chansons portées par la voix sensible d’Ismail appellent à l’émotion, la danse et la transe.

Gombocats creuse son sillon à la croisée des cultures et des époques.

☼ (Post-Punk-Disco)

Première en Bretagne !

Groupe originaire de Belgique, Lézard mêle avec énergie post-punk, disco, glam rock… La liste pourrait encore s’allonger ! Une fusion prolifique à l’image d’un pays scindé en deux, où les contrastes nourrissent la créativité. De ce mélange naît une musique nerveuse et dansante, oscillant entre chaos maîtrisé et précision pop.

☼ (New Wave Burlesque)

Première en Bretagne !

Savant mélange de cold wave, de post punk, de poésie contemporaine et d’attitude glam & burlesque. Le groupe affûte son style sous l’inspiration de l’audacieuse et tranchante Charlie Périllat, chanteuse et auteure à la plume acérée et réalisatrice passionnée par le cinéma expérimental.

Le groupe viendra présenter La Fille Pharmacie nouveau projet produit et composé par Saxa Goth du groupe La Femme. Conçu comme une comédie musicale expérimentale, l’album privilégie une approche narrative où la musique accompagne un imaginaire burlesque et inquiétant, offrant en live une expérience immersive entre concert et spectacle visuel.

☼ & (Electro-pop)

Nouvel EP, nouveau live, nouvelle énergie !

projet à l’esthétique globale, où musique et image se répondent dans une vision avant-gardiste affirmée. L’anonymat, au cœur de leur identité artistique, n’est pas un mystère à résoudre mais un choix assumé : celui de placer la musique au premier plan, libérée de toute projection individuelle.

Leur nouvel opus « Cold With It », paru fin février 2026 sur le label Styx / Dancing Dead Records (Vladimir Cauchemar, Naeleck…) marque une étape clé dans le développement du projet. Composé de six titres puissants, l’EP oscille entre atmosphères sombres, refrains lumineux et rythmiques breakées, dessinant une électro-pop viscérale taillée pour la scène.

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► Rendez-vous le 21 juin à La Piste

► Open Air I Gratuit

► Live & Drinks & Street-food

Bar la piste 68 mail françois mitterrand, rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1634795204457200/ »}] [{« data »: {« author »: « WDR Rockpalast », « cache_age »: 86400, « description »: « Eine wilde Mischung aus Post-Punk, New Wave, Disco und Art Punk, die an Vorreiter wie Devo und LCD Soundsystem gemahnt: Lu00e9zard haben keine Angst vor Experimenten. Live ist die Band ein Augenschmaus, denn bei ihren schweiu00dftreibenden Performances steht die Spielfreude im Vordergrund. 2026 waren Lu00e9zard beim ESNS / Eurosonic Festival in Groningen zu Gast, wo der Rockpalast sie und unter anderem ihren Song « Nothing At All » aufgezeichnet hat.nnu26a1ufe0f Alle Highlights vom ESNS Festival 2026 gibt es hier: https://1.ard.de/ESNS2026_Highlights nud83cudf7a Die Playlist « Punk Rock » gibt es hier: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJClB8p-7_FRuVplZydtZG8Bq0wcza3qUnnAuf eine sehr treffende Art und Weise beschreibt die Website des Eurosonic-Festivals die Musik des Quintetts Lu00e9zard aus Gent: u201eUnter der funktionalen Struktur des Quintetts brodelt eine frenetische Hysterie: ein Boogie-Wunderland fu00fcr Sonderlinge, Auu00dfenseiter und verlorene Seelen.u201c Ihr explosiver musikalischer Cocktail aus Post-Punk, Disco, Glam Rock, New Wave und Electroclash balanciert gekonnt zwischen Komik und Tragik. nnMit ihren ersten Singles, unter anderem dem spritzigen u201eNothing At Allu201c, und ihren spektakulu00e4ren Liveshows bei (u.a. beim Reeperbahn Festival, The Great Escape, Pukkelpop und dem Radiance Festival) haben sich Lu00e9zard als neue, heiu00dfe belgische band to watch etabliert. Ihr Debu00fctalbum u201eQue Se Passe-t-ilu201c wird heiu00df erwartet. nnud83dudcf8 Thumbnail-Fotos: WDR/Thomas von der Heiden nn#punkrock #newwave #rockpalastnn—– nnud83cudfac Mehr Rockpalast:n nu25ba Der Rockpalast in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/rockpalast/Y3JpZDovL3dkci5kZS9Sb2NrcGFsYXN0 nu25ba Rockpalast-Website und Archiv: https://www.wdr.de/tv/rockpalast/ », « type »: « video », « title »: « Lu00e9zard u2013 « Nothing At All » live, Eurosonic Festival | 2026 | Rockpalast », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/amY6T_QOxWk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=amY6T_QOxWk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqXk3Lmgjj_hbN9cb6ht4wA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Chaque année plus de 2000 personnes s’y retrouvent dans une ambiance festive. Le 21 juin, pour la Fête de la Musique le bar La Piste devient le spot incontournable ! Fête de la musique Rennes

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