Requiem de Mozart Eglise Saint Laurent des Vignes Rennes

Plus de 150 jeunes de la Maîtrise de Bretagne et de l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne seront réunis sur scène pour ce concert autour du Requiem de Mozart.

Avec les Chœurs de la Maîtrise de Bretagne, l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne

Angéline Leray, soprano / Charlotte Milbeo, alto / Ismaïl El Mechrafi, ténor / Pierre Le Tallec, basse

Maud Hamon-Loisance et Gaëtan Manchon, direction

Cette œuvre emblématique du grand répertoire est devenue mythique par les circonstances de sa composition. A l’été 1791 Mozart, malade et en pleine surcharge de travail, doit faire face à un commanditaire insistant et pressé. Sa mort à l’automne viendra interrompre le travail déjà engagé, laissant une œuvre alors incomplète. Si Mozart a complètement rédigé l’Introït et le Kyrie, défini une bonne partie du matériel du Dies irae au Confutatis et commencé le Lacrimosa, c’est ensuite Franz-Xaver Süssmayr, élève du maître qui terminera cette œuvre, puissante, expressive et dramatique.

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/maitrise-de-bretagne/evenements/requiem-de-mozart