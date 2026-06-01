Fête de la musique Perche en Nocé
Fête de la musique Perche en Nocé samedi 20 juin 2026.
Perche en Nocé
Fête de la musique
Nocé Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Au programme Arnaud Jonathan, L’Étoile Nocéenne (fanfare de rue), Humani…
Buvette et restauration sur place. .
Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CdC Coeur du Perche
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