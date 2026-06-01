Fête de la musique Perche en Nocé samedi 20 juin 2026.

Perche en Nocé

Fête de la musique

Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au programme Arnaud Jonathan, L’Étoile Nocéenne (fanfare de rue), Humani…

Buvette et restauration sur place. .

Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CdC Coeur du Perche