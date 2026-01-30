Randonnée pédestre Parking Maison du Parc du Perche Perche en Nocé
Randonnée pédestre Parking Maison du Parc du Perche Perche en Nocé dimanche 28 juin 2026.
Randonnée pédestre
Parking Maison du Parc du Perche Nocé Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Accompagnée par un animateur de l’association Les Sentiers du Perche . Ouverte à tous les publics.
Boucle de 12 km, départ parking Maison du Parc du Perche. .
Parking Maison du Parc du Perche Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-01-30 par OT CdC Coeur du Perche