Apollo et Dafne Opéra Préaux du Perche Perche en Nocé

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Opéra de Handel, avec des airs de l’opéra Dafne in Lauro de Johann Fux Opéra Fuoco .
Avec David Stern, chef d’orchestre.
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
