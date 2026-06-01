Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé Nocé Perche en Nocé
Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé Nocé Perche en Nocé dimanche 21 juin 2026.
Perche en Nocé
Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé
Nocé La Ferriere (Nocé) Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 21:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Au programme
15h-16h Compagnie Ekphrasis Lecture musicale en jardin
16h-17h30 Blind Test sur le thème des chansons du jardin
16h30-18h30 Visite guidée des jardins de laJouvinière sur réservation sur https://www.jardinsdelajouviniere.com/
L’après-midi Jeux de plein air, buvette au profit de l’APE, gâteaux sur place.
19h Apéro et barbecue partagé autour d’une soirée musique.
Pratique jardin situé chemin de la Ferrière, face à la gendarmerie de Nocé. .
Nocé La Ferriere (Nocé) Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé
L’événement Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Perche en Nocé (Orne)
- Soirée contes au Moulin Blanchard Moulin Blanchard Perche en Nocé 12 juin 2026
- La Giuditta Opéra Préaux du Perche Perche en Nocé 13 juin 2026
- Vide-greniers Perche en Nocé 14 juin 2026
- Journées pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé 14 juin 2026
- Festival Perche en Rock Préaux du Perche Perche en Nocé 26 juin 2026