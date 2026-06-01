Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé Nocé Perche en Nocé dimanche 21 juin 2026.

Perche en Nocé

Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé

Nocé La Ferriere (Nocé) Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Au programme

15h-16h Compagnie Ekphrasis Lecture musicale en jardin

16h-17h30 Blind Test sur le thème des chansons du jardin

16h30-18h30 Visite guidée des jardins de laJouvinière sur réservation sur https://www.jardinsdelajouviniere.com/

L’après-midi Jeux de plein air, buvette au profit de l’APE, gâteaux sur place.

19h Apéro et barbecue partagé autour d’une soirée musique.

Pratique jardin situé chemin de la Ferrière, face à la gendarmerie de Nocé. .

Nocé La Ferriere (Nocé) Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé

L’événement Fêtons l’été au jardin partagé et solidaire de Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CdC Coeur du Perche