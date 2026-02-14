Fête de la Musique, Quai Victor Boquien, Indre
Fête de la Musique, Quai Victor Boquien, Indre jeudi 18 juin 2026.
Fête de la Musique Jeudi 18 juin, 19h30 Quai Victor Boquien Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00
Tous en terrasse des bars et restaurants d’Indre pour une soirée festive et éclectique, rythmée par des musiciens amateurs de tous styles et de tous horizons !
En groupe, en duo ou en solo, venez partager votre musique. Déposez votre candidature auprès du service culturel de la Ville.
Tél. : 02 40 85 45 74 ou culture@indre44.fr
- JEUDI 18 JUIN EN SOIRÉE
Quai Victor Boquien Quai Victor Boquien Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:culture@indre44.fr »}]
Une soirée festive et éclectique, en terrasse des bars et restaurants d’Indre