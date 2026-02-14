Fête de la Musique, Quai Victor Boquien, Indre

Fête de la Musique Jeudi 18 juin, 19h30 Quai Victor Boquien Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T23:00:00+02:00

Tous en terrasse des bars et restaurants d’Indre pour une soirée festive et éclectique, rythmée par des musiciens amateurs de tous styles et de tous horizons !

En groupe, en duo ou en solo, venez partager votre musique. Déposez votre candidature auprès du service culturel de la Ville.

Tél. : 02 40 85 45 74 ou culture@indre44.fr

JEUDI 18 JUIN EN SOIRÉE

Quai Victor Boquien Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

