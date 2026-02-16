Rencontre d’auteur

Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

à l’occasion de la parution de son roman Alexandre .

Philippe Gitton sera à la médiathèque pour une dédicace et lecture d’extraits de son dernier livre Alexandre . .

Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café des Parent(hèse)s is an opportunity for parents to exchange information and share problems and experiences in a convivial atmosphere over a cup of coffee.

L’événement Rencontre d’auteur Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-16 par Destination Brenne