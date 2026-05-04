Avec Pierre, guide passionné, plongez dans l’histoire de Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne

Mézières-en-Brenne

Avec Pierre, guide passionné, plongez dans l’histoire de Mézières-en-Brenne

6 place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Envie de découvrir Mézières, ce charmant bourg entre étangs et patrimoine à l’atmosphère paisible et authentique ? Le temps d’une matinée, suivez Pierre votre guide (vous le reconnaitrez facilement à son costume!) pour une balade pleine d’anecdotes, de secrets et de clins d’œil au passé… et préparez

Au fil des rues de cette commune emblématique de la Brenne, chaque pierre raconte une histoire, entre traditions rurales, vie locale et héritage d’un territoire façonné par l’homme et l’eau. Ancien carrefour de vie au cœur du pays des mille étangs, Mézières-en-Brenne dévoile un patrimoine discret mais authentique, où se mêlent architecture locale et mémoire vivante.

Mais ici, l’histoire ne se dissocie jamais du paysage. Tout autour, les étangs de la Brenne dessinent un horizon unique, reflet d’un équilibre fragile entre nature et activités humaines. Pierre, votre guide, vous fera découvrir ce territoire singulier, ses savoir-faire et les grandes étapes qui ont façonné ce paysage si particulier.

Entre récits vivants, anecdotes locales et regards sur la vie d’hier et d’aujourd’hui, laissez- .

6 place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

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English :

Would you like to discover Mézières, a charming village nestled between ponds and heritage sites, with a peaceful, authentic atmosphere? For one morning, follow Pierre your guide (you’ll easily recognize him by his costume!) for a stroll full of anecdotes, secrets and glimpses of the past? and get ready for a day of fun!

L’événement Avec Pierre, guide passionné, plongez dans l’histoire de Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne