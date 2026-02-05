Exposition de Marie Corail Mézières-en-Brenne

Exposition de Marie Corail

1 rue de Nord Mézières-en-Brenne Indre

Gratuit

Début : Dimanche 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-06-25 12:30:00

2026-05-30

Exposition art animalier , peintures.

1 rue de Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

Exhibition of photographs and lighting creations.

