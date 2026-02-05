Exposition de Marie Corail Mézières-en-Brenne
Exposition de Marie Corail Mézières-en-Brenne samedi 30 mai 2026.
Exposition de Marie Corail
1 rue de Nord Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-06-25 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition art animalier , peintures.
.
1 rue de Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of photographs and lighting creations.
L’événement Exposition de Marie Corail Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-05 par Destination Brenne