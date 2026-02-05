MEBAC (exposition d’art contemporain) Mézières-en-Brenne

MEBAC (exposition d’art contemporain)

Au cœur du Parc naturel régional, l’art contemporain s’expose à l’association Le Moulin de Mézières-en-Brenne ! Un événement dont l’originalité tient à l’éclectisme des techniques présentées.

Cette exposition d’art contemporain vous permettra d’avoir un regard neuf sur les diverses réalisations proposées et, sans doute, de mieux apprécier le talent de chacun. avec Nadine Dieulefit, Sylvie H et BJO, Sébastien Persegol. .

English : MEBAC

In the heart of the Regional Nature Park, contemporary art is on show at the Le Moulin association in Mézières-en-Brenne! An event whose originality lies in the eclecticism of the techniques presented.

