L’été de la ludothèque Mézières-en-Brenne
L’été de la ludothèque Mézières-en-Brenne jeudi 16 juillet 2026.
Mézières-en-Brenne
L’été de la ludothèque
Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez passer une après midi ludique au bord de l’eau, en famille, entre amis.Familles
La ludothèque vous proposera jeux d’eau, jeux de société , espace bébé, espace zen livre, motricité, grands jeux, atelier créatif .
Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr
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English :
Come and spend a fun afternoon by the water, with family or friends.
L’événement L’été de la ludothèque Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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