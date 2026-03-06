Mézières-en-Brenne

L’été de la ludothèque

Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez passer une après midi ludique au bord de l’eau, en famille, entre amis.Familles

La ludothèque vous proposera jeux d’eau, jeux de société , espace bébé, espace zen livre, motricité, grands jeux, atelier créatif .

Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr

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English :

Come and spend a fun afternoon by the water, with family or friends.

L’événement L’été de la ludothèque Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne