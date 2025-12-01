Concert Jihel Mézières-en-Brenne

Concert Jihel

Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Jeudi 2026-07-23 20:00:00

2026-07-23

Dans le cadre de son Festival itinérant, l’Académie accueille le groupe JiheL, pour un concert événement unique et exceptionnel !

Bienvenue dans l’univers vibrant de JiheL, un groupe de huit musiciens passionnés qui vous invitent à un voyage musical inoubliable. Avec une fusion de folk, rock et musiques du monde, notre musique est une véritable célébration de la vie, rythmée par des mélodies dansantes qui vous feront bouger.

Nos textes, accessibles et universels, parlent à tout un chacun d’entre nous, évoquant des thèmes d’amour, d’espoir et de liberté. Chaque chanson est une histoire, une invitation à réfléchir tout en se laissant emporter par le rythme.

Sur scène, JiheL crée une atmosphère chaleureuse et festive, où la joie de jouer ensemble se transmet à notre public.

Rejoignez-nous pour danser, chanter et partager des moments authentiques ! .

Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire aufildelindre36@gmail.com

