Mézières-en-Brenne

Fête de l’EHPAD

15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Les Orchidées vous propose une fête de l’EHPAD

Venez nombreux à la fête de l’EHPAD organisée samedi 30 Mai, de 10h à 17h à la résidence de la Benne.

Au programme initiation broderie, danse berrichone avec La Sabotée Brennouse , spectacle avec la compagnie Barda Cie , l’école de Migné et les résidents de l’EHPAD, vide-dressing & divers stands, tombola…

Glace, boissons et gâteaux en vente sur place.

De quoi passer une belle journée intergénérationnelle ! .

15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 16 associationlesorchidees@laposte.net

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English :

The association Les Orchidées proposes you a Christmas market at the EHPAD of Mézières-en-Brenne.

L’événement Fête de l’EHPAD Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-15 par Destination Brenne