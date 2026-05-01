Fête de l’EHPAD Mézières-en-Brenne
Fête de l’EHPAD Mézières-en-Brenne samedi 30 mai 2026.
Mézières-en-Brenne
Fête de l’EHPAD
15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Les Orchidées vous propose une fête de l’EHPAD
Venez nombreux à la fête de l’EHPAD organisée samedi 30 Mai, de 10h à 17h à la résidence de la Benne.
Au programme initiation broderie, danse berrichone avec La Sabotée Brennouse , spectacle avec la compagnie Barda Cie , l’école de Migné et les résidents de l’EHPAD, vide-dressing & divers stands, tombola…
Glace, boissons et gâteaux en vente sur place.
De quoi passer une belle journée intergénérationnelle ! .
15 Rue des Orchidées Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 16 associationlesorchidees@laposte.net
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English :
The association Les Orchidées proposes you a Christmas market at the EHPAD of Mézières-en-Brenne.
L’événement Fête de l’EHPAD Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-15 par Destination Brenne
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