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Conférence araignées Mézières-en-Brenne

Conférence araignées Mézières-en-Brenne

Conférence araignées Mézières-en-Brenne samedi 23 mai 2026.

Ville : 36290 Mézières-en-Brenne

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Mézières-en-Brenne

Conférence araignées

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Christine Rollard démystifie les araignées.
Christine Rollard, c’est Madame araignée en France. Elles ont mauvaise réputation, mais elles sont pourtant essentielles à l’équilibre de la nature et assainissent nos maisons. Christine Rollard, du Muséum national d’histoire naturelle, l’une des rares spécialistes en France des araignées, tordra le cou aux idées fausses.   .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Christine Rollard demystifies spiders.

L’événement Conférence araignées Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne

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