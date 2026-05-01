Conférence araignées Mézières-en-Brenne
Conférence araignées Mézières-en-Brenne samedi 23 mai 2026.
Mézières-en-Brenne
Conférence araignées
Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Christine Rollard démystifie les araignées.
Christine Rollard, c’est Madame araignée en France. Elles ont mauvaise réputation, mais elles sont pourtant essentielles à l’équilibre de la nature et assainissent nos maisons. Christine Rollard, du Muséum national d’histoire naturelle, l’une des rares spécialistes en France des araignées, tordra le cou aux idées fausses. .
Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Christine Rollard demystifies spiders.
L’événement Conférence araignées Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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