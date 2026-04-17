Mézières-en-Brenne

1871 l’arrestation mystérieuse

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-09

Découvrons Mézières-en-Brenne en suivant l’arrestation d’un habitant en 1871.

En août 1871, deux hommes arrivent à Mézières pour arrêter un habitant. Suivez-les à travers le village et découvrez, au fil de cette visite, une histoire plus ancienne et son lien avec la géographie locale. 5 .

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Mézières-en-Brenne by following the arrest of a local resident in 1871.

L’événement 1871 l’arrestation mystérieuse Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne