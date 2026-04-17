1871 l’arrestation mystérieuse Mézières-en-Brenne
1871 l’arrestation mystérieuse Mézières-en-Brenne samedi 25 juillet 2026.
Mézières-en-Brenne
1871 l’arrestation mystérieuse
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-09
Découvrons Mézières-en-Brenne en suivant l’arrestation d’un habitant en 1871.
En août 1871, deux hommes arrivent à Mézières pour arrêter un habitant. Suivez-les à travers le village et découvrez, au fil de cette visite, une histoire plus ancienne et son lien avec la géographie locale. 5 .
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
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English :
Discover Mézières-en-Brenne by following the arrest of a local resident in 1871.
L’événement 1871 l’arrestation mystérieuse Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne
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