L’art au Féminin Angélique Moreau et ses drôles de dames

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Exposition de peintures.

Angélique Moreau, expose ses peintures et croquis et aussi le travail de ses drôles de dame. Une approche naturaliste de l’illustration.

L’illustration est perçue comme un vecteur privilégié de la pensée scientifique, en particulier dans le domaine des sciences naturelles. Historiquement, le dessin scientifique, appelé aussi dessin d’observation, permettait de représenter la réalité de la manière la plus exacte et précise possible.

Dans cet esprit, nous illustrons des revues scientifiques ou différents supports de culture scientifique (sentiers pédagogiques, livrets didactiques, expositions…). .

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

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English : Art by Women

Exhibition of animal sculptures by Maggy Anciaux de Faveaux.

L’événement L’art au Féminin Angélique Moreau et ses drôles de dames Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne