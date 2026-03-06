Mézières-en-Brenne

Concert Darc au Pays

Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Cette manifestation a pour objectif, dans le cadre du Stage-Festival International de Châteauroux, de proposer chaque soir, à partir de 18h30, des spectacles dans huit communes différentes du département de l’Indre. Entièrement gratuits, les concerts précèdent ceux donnés à 21h à Châteauroux.

Programme à venir. .

Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16

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English :

As part of the Stage-Festival International de Châteauroux, the aim of this event is to offer performances in eight different towns in the Indre department, starting at 6:30pm each evening. Completely free of charge, the concerts precede those given at 9pm in Châteauroux.

L’événement Concert Darc au Pays Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-17 par BERRY