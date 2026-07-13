Harpe vagabonde Mézières-en-Brenne
mardi 11 août 2026 · Mézières-en-Brenne
Informations pratiques
Mézières-en-Brenne
Harpe vagabonde
Place du chapitre Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Un voyage dans le temps, de Bach à Metallica en passant par Renaud et Satie… en prenant le temps de répondre à vos questions sur la harpe…
Une belle soirée en perspective.
La harpe comme vous ne l’avez jamais entendue ! Ne manquez pas ce concert de Catherine Baudichet, harpiste surprenante par son jeu dynamique et par la variété de son répertoire.
Elle vous propose un voyage musical composé de musiques celtique, classique, de jazz, de musiques de film etc… Dans les dernières années, elle a eu l’occasion de jouer dans l’abbaye du Mont St Michel, dans les châteaux d’Angers, de Meauce, d’Azay le Ferron ou nombre d’autres lieux culturels de Bretagne, de Gironde, d’ Indre, des Alpes, de l’Orne ou de La Charente…
CD Harpe Vagabonde sorti en mars 2019.
CD CatHam sorti en juillet 2021. 8 .
Place du chapitre Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 19 05 08 catherine.baudichet@gmail.com
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English :
A journey through time, from Bach to Metallica, via Renaud and Satie… while taking the time to answer your questions about the harp…
A wonderful evening in store.
L’événement Harpe vagabonde Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Brenne
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