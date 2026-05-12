Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne

Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne samedi 29 août 2026.

Adresse : 2 étang de Cousin

Ville : 36290 Mézières-en-Brenne

Département : Indre

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Mézières-en-Brenne

Portes ouvertes à la pisciculture

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Un été à la ferme, dans nos fermes, vous êtes les bienvenus.Familles
Visite de la ferme aquacole, des étangs et découverte de l’élevage de crevettes d’eau douce. Repas sur place festif.   .

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 89  alexis.boely@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A summer on the farm, on our farms, you’re welcome.

L’événement Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne

À voir aussi à Mézières-en-Brenne (Indre)