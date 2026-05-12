Mézières-en-Brenne

Portes ouvertes à la pisciculture

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Un été à la ferme, dans nos fermes, vous êtes les bienvenus.Familles

Visite de la ferme aquacole, des étangs et découverte de l’élevage de crevettes d’eau douce. Repas sur place festif. .

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 89 alexis.boely@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A summer on the farm, on our farms, you’re welcome.

L’événement Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne