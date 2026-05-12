Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne
Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne samedi 29 août 2026.
Mézières-en-Brenne
Portes ouvertes à la pisciculture
2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Un été à la ferme, dans nos fermes, vous êtes les bienvenus.Familles
Visite de la ferme aquacole, des étangs et découverte de l’élevage de crevettes d’eau douce. Repas sur place festif. .
2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 89 alexis.boely@wanadoo.fr
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English :
A summer on the farm, on our farms, you’re welcome.
L’événement Portes ouvertes à la pisciculture Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne
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