Mézières-en-Brenne

Braderie brocant

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Grande foire braderie composée de nombreux brocanteurs et différents exposants artisanaux ou traditionnels.

Grande brocante dans les rues du centre bourg et sur la place du champ de foire toute la journée. Restauration sur place. .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23 mairie@mezieres-en-brenne.fr

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English :

Big sale fair with many second-hand dealers and various craft or traditional exhibitors.

L’événement Braderie brocant Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne