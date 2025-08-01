Randonnée de la Brenne

Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Dans le Parc naturel régional de la Brenne, pays des Mille étangs 3 journées inoubliables à découvrir, faire découvrir, à faire connaître et à partager…

Venez nous rejoindre sur la base de loisirs de Bellebouche dans une convivialité incomparable. A pied, à cheval, à VTT, et en attelage, cette randonnée est accessible à tous. Les étapes sont agrémentées d’arrêts Ravitaillements musicaux et découverte de la nature, du patrimoine et des traditions . Les 100 bénévoles à votre écoute, vous apportent sécurité et assistance en toute discrétion. Nous vous offrons notre pays de Brenne avec ses paysages mystérieux et sereins, la richesse exceptionnelle de sa faune et sa flore. Environs 30 km par jour. 45 .

Bellebouche Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

In the Regional Natural Park of the Brenne, land of the Thousand Ponds 3 unforgettable days to discover, to make known and to share…

German :

Im regionalen Naturpark der Brenne, dem Land der Tausend Teiche 3 unvergessliche Tage zum Entdecken, Kennenlernen und Teilen…

Italiano :

Nel Parco Naturale Regionale delle Brenne, paese dei Mille Stagni 3 giorni indimenticabili per scoprire, far scoprire, far conoscere e condividere…

Espanol :

En el Parque Natural Regional de la Brenne, país de los Mil Estanques 3 días inolvidables para descubrir, hacer descubrir, dar a conocer y compartir…

L’événement Randonnée de la Brenne Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Brenne