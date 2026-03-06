Mézières-en-Brenne

Concert Nohant Festival Chopin hors les murs

Place du Chapitre Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La collégiale accueille un concert hors les murs dans le cadre du Nohant Festival Chopin: jeunes pianistes en résidence.

Église édifiée au XIVe siècle, la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Mézières-en-Brenne est exceptionnelle pour la beauté de ses vitraux. Elle accueillera en récital deux des jeunes pianistes en résidence au Nohant Festival Chopin. .

Place du Chapitre Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23 cathylusi36@gmail.com

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English :

As part of the Nohant Festival Chopin, the collegiate church hosts a concert outside the walls : a recital by pianist Dmytro Semykras.

L’événement Concert Nohant Festival Chopin hors les murs Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne