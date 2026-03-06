Concert Nohant Festival Chopin hors les murs Mézières-en-Brenne
Concert Nohant Festival Chopin hors les murs Mézières-en-Brenne vendredi 17 juillet 2026.
Mézières-en-Brenne
Concert Nohant Festival Chopin hors les murs
Place du Chapitre Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La collégiale accueille un concert hors les murs dans le cadre du Nohant Festival Chopin: jeunes pianistes en résidence.
Église édifiée au XIVe siècle, la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Mézières-en-Brenne est exceptionnelle pour la beauté de ses vitraux. Elle accueillera en récital deux des jeunes pianistes en résidence au Nohant Festival Chopin. .
Place du Chapitre Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23 cathylusi36@gmail.com
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English :
As part of the Nohant Festival Chopin, the collegiate church hosts a concert outside the walls : a recital by pianist Dmytro Semykras.
L’événement Concert Nohant Festival Chopin hors les murs Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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