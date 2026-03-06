TEDxChâteauroux Mézières-en-Brenne
TEDxChâteauroux Mézières-en-Brenne samedi 6 juin 2026.
Mézières-en-Brenne
TEDxChâteauroux
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 13:45:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Cette année, TEDx Châteauroux Adventures change de rythme. Une édition hors les murs et en mouvement.
Le 6 juin, nous vous proposons une édition en mouvement.
Un format hors cadre.
Une traversée pensée comme une parenthèse.
Trois prises de parole.
Un parcours.
50 personnes seulement pour vivre l’expérience ensemble.
Départ possible depuis Châteauroux Métropole ou Mézières-en-Brenne.
️ La billetterie est ouverte ! 30 .
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 52 89 74 contact@tedxchateauroux.co
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English :
The CoudaCouda association, in partnership with Familles rurales Lignac Tilly, is organizing a storytelling and musical walk during which it will present its collective art trail project.
L’événement TEDxChâteauroux Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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