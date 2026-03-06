Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne
Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne lundi 13 juillet 2026.
Mézières-en-Brenne
Fête nationale à Mézières
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 14 juillet avant l’heure avec un beau feu d’artifice.
En soirée: retraite aux flambeaux, feu d’artifice et grand bal populaire gratuit. .
Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23 mairie@mezieres-en-brenne.fr
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English :
Come celebrate July 14th a little early!
L’événement Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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