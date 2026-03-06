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Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne

Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne

Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place Jean Moulin

Ville : 36290 Mézières-en-Brenne

Département : Indre

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Gratuit

Mézières-en-Brenne

Fête nationale à Mézières

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le 14 juillet avant l’heure avec un beau feu d’artifice.
En soirée: retraite aux flambeaux, feu d’artifice et grand bal populaire gratuit.   .

Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 04 23  mairie@mezieres-en-brenne.fr

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English :

Come celebrate July 14th a little early!

L’événement Fête nationale à Mézières Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne

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