Fête de la musique Rue Brémond d’Ars Quimperlé samedi 20 juin 2026.
Rue Brémond d’Ars Place Isole Sainte-Croix Quimperlé Finistère
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
La Ville de Quimperlé encourage chaque année les passionnés de musique à participer à la Fête de la Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant les initiatives des musiciens amateurs, associations et partenaires culturels… .
Rue Brémond d’Ars Place Isole Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 38
