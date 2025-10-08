Fête de la musique Rue Brémond d’Ars Quimperlé

Fête de la musique

Rue Brémond d’Ars Place Isole Sainte-Croix Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Quimperlé encourage chaque année les passionnés de musique à participer à la Fête de la Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant les initiatives des musiciens amateurs, associations et partenaires culturels… .

Rue Brémond d’Ars Place Isole Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Quimperlé a été mis à jour le 2025-10-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS