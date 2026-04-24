Rémalard en Perche

Fête de la musique

Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sur la place du Général de Gaulle avec la participation du groupe Voizin Voizine .

Restauration sur place.

Organisée par les comités des fêtes de Bellou-sur-Huisne et de Dorceau. .

Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CdC Coeur du Perche