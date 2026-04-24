Fête de la musique Rémalard en Perche
Fête de la musique Rémalard en Perche samedi 20 juin 2026.
Rémalard en Perche
Fête de la musique
Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sur la place du Général de Gaulle avec la participation du groupe Voizin Voizine .
Restauration sur place.
Organisée par les comités des fêtes de Bellou-sur-Huisne et de Dorceau. .
Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CdC Coeur du Perche
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