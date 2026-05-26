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Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bellou sur Huisne

Adresse : 2 Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Contes et comptines

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Contes et comptines avec Chantal et Claudine.

Des histoires, des chansons, des jeux pour les 0-6 ans et de la bonne humeur. Assistantes maternelles bienvenues !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Contes et comptines

L’événement Contes et comptines Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche

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