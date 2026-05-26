Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche mercredi 17 juin 2026.
Rémalard en Perche
Contes et comptines
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Contes et comptines avec Chantal et Claudine.
Des histoires, des chansons, des jeux pour les 0-6 ans et de la bonne humeur. Assistantes maternelles bienvenues !
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Contes et comptines
L’événement Contes et comptines Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche
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