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Fête de la musique Rhinau

Fête de la musique Rhinau dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Jehl

Ville : 67860 Rhinau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rhinau

Fête de la musique

Place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Animations et participations des associations musicales, de chants et de danses, se produiront sur scène au fur et à mesure de la soirée.
Tonton Michel.
L’école de musique
Buvette et tartes flambées   .

Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31  info@ville-rhinau.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried

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