Rhinau

Fête de la musique

Place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Animations et participations des associations musicales, de chants et de danses, se produiront sur scène au fur et à mesure de la soirée.

Tonton Michel.

L’école de musique

Buvette et tartes flambées .

Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried