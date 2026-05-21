Fête de la musique Rhinau
Fête de la musique Rhinau dimanche 21 juin 2026.
Rhinau
Fête de la musique
Place Jehl Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Animations et participations des associations musicales, de chants et de danses, se produiront sur scène au fur et à mesure de la soirée.
Tonton Michel.
L’école de musique
Buvette et tartes flambées .
Place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr
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English :
L’événement Fête de la musique Rhinau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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