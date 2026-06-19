Fête de la musique Le Saint Bo Saint-Bonnet-Tronçais dimanche 21 juin 2026.

Saint-Bonnet-Tronçais

Fête de la musique

Le Saint Bo 4 place du Tilleul Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la musique dans une ambiance conviviale avec un concert gratuit de Laurent RiverBank, chanteur et musicien de pop, rock et variété.

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Le Saint Bo 4 place du Tilleul Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 99 21 contact@lesaintbo.fr

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English :

Come celebrate music in a friendly atmosphere with a free concert by Laurent RiverBank, a singer and musician who performs pop, rock, and variety music.

L’événement Fête de la musique Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme