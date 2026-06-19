Théâtre Nous, les enfants de Tito Ferme de l’Étang Saint-Bonnet-Tronçais
Théâtre Nous, les enfants de Tito Ferme de l’Étang Saint-Bonnet-Tronçais vendredi 19 juin 2026.
Saint-Bonnet-Tronçais
Théâtre Nous, les enfants de Tito
Ferme de l’Étang (à côté des pompiers) Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez assister au seul en scène de Simon Pitaqaj Nous, les enfants de Tito le vendredi 19 à partir de 19h à la Ferme de l’Étang à Saint Bonnet Tronçais. Tarif 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.
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Ferme de l’Étang (à côté des pompiers) Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91
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English :
Come see Simon Pitaqaj’s one-man show “Nous, les enfants de Tito” on Friday, the 19th, starting at 7:00 p.m. at the Ferme de l’Étang in Saint Bonnet Tronçais. Admission: 10?, free for children under 18.
L’événement Théâtre Nous, les enfants de Tito Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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