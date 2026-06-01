Fête de la musique Saint-Julien-Chapteuil dimanche 21 juin 2026.

Saint-Julien-Chapteuil

Fête de la musique

Place de la mairie Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par le comité d’animation de Saint Julien Chapteuil, dès 17h.

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Place de la mairie Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Music Festival organized by the Saint Julien Chapteuil Events Committee, starting at 5 p.m.

L’événement Fête de la musique Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal