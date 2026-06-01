Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers
Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 21 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Fête de la musique
Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la Musique revient à Saint-Pardoux-Soutiers ! Cette année encore,
de nombreux artistes seront au rendez-vous pour fêter la musique tous
ensemble !
Feux d’artifice à 23h30 .
Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine taptapo.sambalek@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Saint-Pardoux-Soutiers (Deux-Sèvres)
- Réseau Lectures Nomades Le bingo des héros Saint-Pardoux-Soutiers 17 juin 2026
- Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Local des jeunes Saint-Pardoux-Soutiers 19 juin 2026
- Faites de la musique !, Espace Multi-Acitivité, Saint-Pardoux-Soutiers 21 juin 2026
- Micro-Folie Peindre en musique Saint-Pardoux-Soutiers 27 juin 2026
- Exposition photos Maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers 6 juillet 2026