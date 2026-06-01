Saint-Pardoux-Soutiers

Fête de la musique

Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique revient à Saint-Pardoux-Soutiers ! Cette année encore,

de nombreux artistes seront au rendez-vous pour fêter la musique tous

ensemble !

Feux d’artifice à 23h30 .

Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine taptapo.sambalek@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine