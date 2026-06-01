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Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers

Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers

Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Pardoux-Soutiers

Fête de la musique

Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

La Fête de la Musique revient à Saint-Pardoux-Soutiers ! Cette année encore,
de nombreux artistes seront au rendez-vous pour fêter la musique tous
ensemble !
Feux d’artifice à 23h30   .

Le bourg Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   taptapo.sambalek@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine

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