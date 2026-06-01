Fête de la musique place des Halles Sauzé-Vaussais
Fête de la musique place des Halles Sauzé-Vaussais samedi 20 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Fête de la musique
place des Halles Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un repas sera proposé sur place sur réservation, mais également sandwichs/frites pour ceux qui le souhaitent, permettant de se retrouver autour d’une table conviviale pour savourer ensemble un moment gourmand.
Gratuit.
Tout public. .
place des Halles Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 83 79 67 angeleporcheron@yahoo.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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