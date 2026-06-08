Sauzé-Vaussais

Exposition de Lorraine Keech

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion de cette exposition estivale à la médiathèque, découvrez l’univers d’une artiste qui explore la force de l’abstraction à travers des formats généreux et une approche résolument intuitive. Lorraine J’ai commencé l’art abstrait grand format en 2019 dans un groupe local à Melleran, sans aucune expérience. Il m’a fallu un peu de temps pour trouver ma voie, mais je suis vite tombée amoureuse de l’abstrait. Sa liberté et sa spontanéité me correspondent bien, car je ne suis pas très patiente je peux créer rapidement et passer à l’idée suivante. À travers ses œuvres, l’artiste exprime une relation directe et instinctive à la création. Chaque toile est le reflet d’un moment, d’une impulsion, où la couleur, le geste et la matière dialoguent librement. .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Exposition de Lorraine Keech

L’événement Exposition de Lorraine Keech Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois