Graines de lecture Sauzé-Vaussais
Graines de lecture Sauzé-Vaussais vendredi 17 juillet 2026.
Sauzé-Vaussais
Graines de lecture
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Confortablement installés, accompagnés de papa, maman, mamie, tata ou d’un autre membre de la famille, les enfants sont invités à se plonger dans l’univers des livres et des histoires. C’est un moment privilégié pour écouter, découvrir et partager ensemble le plaisir de la lecture.
Au fil de la séance, petits et grands pourront profiter d’histoires racontées, de chansons, de comptines et de jeux de doigts. Autant d’animations ludiques qui éveillent la curiosité, stimulent l’imagination et favorisent l’éveil des tout-petits dans une ambiance douce et conviviale.
Un joli moment de complicité à vivre en famille, pour
découvrir les livres autrement et partager le plaisir des
mots et des sons.
0 4 ans, sur inscription. .
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Graines de lecture
L’événement Graines de lecture Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays Mellois
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