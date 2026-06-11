Sauzé-Vaussais

Atelier construction d’avions et planeurs

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La médiathèque La Fabrik vous invite à prendre de la hauteur avec une animation ludique et créative autour des planeurs en bois animé par la Bêta Pi ! Petits et grands curieux découvriront, de façon simple et amusante, les principes qui permettent à un avion de planer équilibre, portance, formes des ailes… La science devient un véritable terrain de jeu ! Après un temps d’expérimentation avec différents modèles d’avions en papier et de planeurs en bois, place à la création chacun fabrique son propre planeur, le teste, l’ajuste… et repart fièrement avec sa réalisation.

Un atelier convivial pour apprendre en s’amusant, stimuler sa créativité et comprendre les secrets du vol !

A partir de 8 ans, sur inscription (places limitées). .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Atelier construction d’avions et planeurs

L’événement Atelier construction d’avions et planeurs Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois