Sauzé-Vaussais

Feu de la Saint-Jean

Terrain communal de Pliboux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Espérance vous accueille pour un moment convivial en plein air. Chacun apporte son pique-nique tables, chaises et barbecues seront mis à votre disposition pour partager un agréable repas en extérieur.

Si le temps le permet, la soirée se terminera par un magnifique feu de la Saint-Jean, illuminant le ciel étoilé et prolongeant la fête dans une ambiance chaleureuse et festive. Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment estival ! .

Terrain communal de Pliboux Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 45 43 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois