Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais
Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais samedi 27 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Feu de la Saint-Jean
Terrain communal de Pliboux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Espérance vous accueille pour un moment convivial en plein air. Chacun apporte son pique-nique tables, chaises et barbecues seront mis à votre disposition pour partager un agréable repas en extérieur.
Si le temps le permet, la soirée se terminera par un magnifique feu de la Saint-Jean, illuminant le ciel étoilé et prolongeant la fête dans une ambiance chaleureuse et festive. Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment estival ! .
Terrain communal de Pliboux Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 45 43 71
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English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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