Fête de l’école Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais
Fête de l’école Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais vendredi 26 juin 2026.
Sauzé-Vaussais
Fête de l’école
Sauzé-Vaussais Ecole Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Pour fêter comme il se doit la fin de l’année scolaire, venez nombreux assister au spectacle proposé par les enfants de l’ensemble de l’école accompagné des enseignants.
A la suite, les festivités se poursuivront par les jeux
proposés par l’Association des Parents d’élèves.
Une restauration sur place sera proposée (sur
réservation).
Gratuit.
Repas sur réservation. .
Sauzé-Vaussais Ecole Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com
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English : Fête de l’école
L’événement Fête de l’école Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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