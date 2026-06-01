Fête de l’école Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais

Sauzé-Vaussais

Fête de l’école

Sauzé-Vaussais Ecole Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Pour fêter comme il se doit la fin de l’année scolaire, venez nombreux assister au spectacle proposé par les enfants de l’ensemble de l’école accompagné des enseignants.

A la suite, les festivités se poursuivront par les jeux

proposés par l’Association des Parents d’élèves.

Une restauration sur place sera proposée (sur

réservation).

Gratuit.

Repas sur réservation. .

Sauzé-Vaussais Ecole Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 60 69 54 apepm.sauzevaussais@gmail.com

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English : Fête de l’école

L’événement Fête de l’école Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois