Sauzé-Vaussais

Festival Open Sky

La montée blanche Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Festival Open Sky revient cet été avec une invitation à la découverte, à la créativité et au partage. Véritable rendez-vous artistique et musical, il mêle harmonieusement les cultures anglaise et française dans une atmosphère conviviale et détendue. Pensé comme un espace ouvert à tous, le festival offre au public l’opportunité de se rencontrer, d’échanger et de s’immerger dans le travail d’artistes venus d’horizons variés, entre moments de contemplation et expériences participatives.

Au programme des ateliers d’art participatif, des performances spontanées et une série de concerts mettant à l’honneur des talents locaux et internationaux. Parmi les artistes invités, la chanteuse Hannah Grace séduira le public avec sa voix envoûtante, tandis que le groupe de country The Roadhogs apportera une énergie chaleureuse et festive.

Open Sky, c’est plus qu’un festival… .

La montée blanche Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 72 83 04 steve@lettuceleaf.com

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English : Festival Open Sky

L’événement Festival Open Sky Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois