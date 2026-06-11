Sauzé-Vaussais

Fête nationale Sauzé-Vaussais

Plan d’eau du Bois Meunier Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez participer au pique-nique républicain au plan d’eau du Bois Meunier. Tables et bancs sont gratuitement mis à votre disposition. Une retraite aux flambeaux est organisée par la municipalité qui offre à tous les enfants des lampions. Vers 23 heures, le feu d’artifice sera tiré et orchestré en musique. Pour clôturer cette belle fête nationale, le DJ Star Night vous fera danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.

Buvette (amicale des sapeurs-pompiers) et restauration (Le Poussin Pêcheur) sur place. .

Plan d’eau du Bois Meunier Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

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English : Fête nationale Sauzé-Vaussais

L’événement Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois