Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais
Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais lundi 13 juillet 2026.
Sauzé-Vaussais
Fête nationale Sauzé-Vaussais
Plan d’eau du Bois Meunier Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez participer au pique-nique républicain au plan d’eau du Bois Meunier. Tables et bancs sont gratuitement mis à votre disposition. Une retraite aux flambeaux est organisée par la municipalité qui offre à tous les enfants des lampions. Vers 23 heures, le feu d’artifice sera tiré et orchestré en musique. Pour clôturer cette belle fête nationale, le DJ Star Night vous fera danser et chanter jusqu’au bout de la nuit.
Buvette (amicale des sapeurs-pompiers) et restauration (Le Poussin Pêcheur) sur place. .
Plan d’eau du Bois Meunier Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr
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English : Fête nationale Sauzé-Vaussais
L’événement Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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