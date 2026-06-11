Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais
Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais mardi 7 juillet 2026.
Sauzé-Vaussais
Animation Partir en livre
Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Pour cette occasion les bibliothèques de Montalembert et Sauzé-Vaussais vous donnent rendez-vous dans le centre-bourg de Montalembert, à l’ombre de son grand tilleul. Vous y retrouvez des jeux et animations autour des livres, de quoi passer un agréable moment en famille. .
Montalembert Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Animation Partir en livre
L’événement Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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