Sauzé-Vaussais

Animation Partir en livre

Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Pour cette occasion les bibliothèques de Montalembert et Sauzé-Vaussais vous donnent rendez-vous dans le centre-bourg de Montalembert, à l’ombre de son grand tilleul. Vous y retrouvez des jeux et animations autour des livres, de quoi passer un agréable moment en famille. .

Montalembert Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Animation Partir en livre

L’événement Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois