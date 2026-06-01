Fête de la musique scène ouverte champêtre Fargues-sur-Ourbise
Fête de la musique scène ouverte champêtre Fargues-sur-Ourbise samedi 20 juin 2026.
Fargues-sur-Ourbise
Fête de la musique scène ouverte champêtre
Au lavoir Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avec auberge espagnole
Venez partager un moment dans la bonne humeur. Accompagnement possible par notre guitariste de St Julien. .
Au lavoir Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 49 82 36
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English : Fête de la musique scène ouverte champêtre
L’événement Fête de la musique scène ouverte champêtre Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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