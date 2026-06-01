Fête de la Musique Terrasses Du Vertugadin Rennes Dimanche 21 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Une journée festive et musicale avec concerts, animations et boom des enfants aux Terrasses du Vertugadin.

À l’occasion de la Fête de la Musique, les Terrasses du Vertugadin accueillent une journée conviviale et festive le 21 juin de 11h à 21h.

Au programme :

* Concerts

* Animations musicales

* Boom des enfants

* Ambiance festive et familiale

Venez profiter d’un moment de partage autour de la musique dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Restauration sur place

Terrasses du Vertugadin

️ Événement gratuit

Organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00.000+02:00

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Terrasses Du Vertugadin 12 Allée André Ménard, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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