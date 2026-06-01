Fête de la Musique, Totems, Pacé
Fête de la Musique, Totems, Pacé samedi 20 juin 2026.
Fête de la Musique Samedi 20 juin, 10h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
> Atelier découverte ludique du violon (10h-10h30 & et 10h30-11h)
Julie Beaumois, professeure à l’école de musique et de danse Accordances, propose deux ateliers à la découverte du violonautour d’un livre d’Hervé Tullé. Pour les enfants musiciens à partir de 5 ans. Réservation conseillée.
> Ecoute au casque (11h-12h)
Installez-vous confortablement et découvrez un univers musical proposé par les médiathécaires de Totems pendant une séance d’écoute au casque. A partir de 12 ans. Réservation conseillée
> Atelier MAO (14h30-16h)
Venez vous initier à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) le temps d’un atelier de bricole sonore. A partir de 12 ans. Réservation conseillée
> Projection (17h)
Projection d’un film musical évoquant une partie de la vie d’un « boss » de la musique rock américaine. Rendez-vous à l’accueil pour connaître la programmation
Samedi 20 juin
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Venez célébrer la musique à Totems : écoute au casque, atelier MAO, projection d’un film musical… Animation
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