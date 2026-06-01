Fête de la Musique, Totems, Pacé

Fête de la Musique Samedi 20 juin, 10h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

> Atelier découverte ludique du violon (10h-10h30 & et 10h30-11h)

Julie Beaumois, professeure à l’école de musique et de danse Accordances, propose deux ateliers à la découverte du violonautour d’un livre d’Hervé Tullé. Pour les enfants musiciens à partir de 5 ans. Réservation conseillée.

> Ecoute au casque (11h-12h)

Installez-vous confortablement et découvrez un univers musical proposé par les médiathécaires de Totems pendant une séance d’écoute au casque. A partir de 12 ans. Réservation conseillée

> Atelier MAO (14h30-16h)

Venez vous initier à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) le temps d’un atelier de bricole sonore. A partir de 12 ans. Réservation conseillée

> Projection (17h)

Projection d’un film musical évoquant une partie de la vie d’un « boss » de la musique rock américaine. Rendez-vous à l’accueil pour connaître la programmation

Samedi 20 juin

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Venez célébrer la musique à Totems : écoute au casque, atelier MAO, projection d’un film musical… Animation