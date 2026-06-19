Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern samedi 20 juin 2026.

Trélévern

Fête de la musique

Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert gratuit de La vie en Pink Pink Floyd Tribute

Après le succès de l’été dernier, ils reviennent pour la fête de la musique .

Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 72 75

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L’événement Fête de la musique Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose