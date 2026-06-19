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Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern

Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le comptoir de Trélévern

Adresse : 16 rue des plages

Ville : 22660 Trélévern

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Trélévern

Fête de la musique

Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert gratuit de La vie en Pink Pink Floyd Tribute
Après le succès de l’été dernier, ils reviennent pour la fête de la musique   .

Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 72 75 

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English :

L’événement Fête de la musique Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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