Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern
Fête de la musique Le comptoir de Trélévern Trélévern samedi 20 juin 2026.
Trélévern
Fête de la musique
Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert gratuit de La vie en Pink Pink Floyd Tribute
Après le succès de l’été dernier, ils reviennent pour la fête de la musique .
Le comptoir de Trélévern 16 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 72 75
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English :
L’événement Fête de la musique Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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