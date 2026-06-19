FÊTE DE LA MUSIQUE Vernet-les-Bains
FÊTE DE LA MUSIQUE Vernet-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Vernet-les-Bains
FÊTE DE LA MUSIQUE
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à partir de 20h30 avec le duo Harmonia et Evan Bouzies.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 02 40 41 85
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English :
Music Festival starting at 8:30 p.m. with the duo Harmonia and Evan Bouzies.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO
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